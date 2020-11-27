Інтер визначився з ціною на Еріксена

Крістіана Еріксен може змінити клуб

Інтер хоче продати півзахисника Крістіана Еріксена за 30 млн євро.

Про це повідомляє Football Italia.

Босів клубу влаштовує тільки продаж футболіста, але варіант з обміном 28-річного гравця також розглядається.

Відзначимо, що Еріксен підписав контракт з Інтером минулої зими, проте не зумів завоювати місце в основному складі команди Антоніо Конте.

У поточному сезоні гравець збірної Данії провів у складі Інтера вісім матчів, в більшості в яких виходив з лави запасних.

Раніше повідомлялося, що Арсенал може підписати Еріксена.