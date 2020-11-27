Інтер визначився з ціною на Еріксена

Джерело - xsport.ua.
Інтер хоче продати півзахисника Крістіана Еріксена за 30 млн євро.
Про це повідомляє Football Italia.
Босів клубу влаштовує тільки продаж футболіста, але варіант з обміном 28-річного гравця також розглядається.
Відзначимо, що Еріксен підписав контракт з Інтером минулої зими, проте не зумів завоювати місце в основному складі команди Антоніо Конте.
У поточному сезоні гравець збірної Данії провів у складі Інтера вісім матчів, в більшості в яких виходив з лави запасних.
Раніше повідомлялося, що Арсенал може підписати Еріксена.