Арсенал може підписати Еріксена

Данський півзахисник може повернутися до АПЛ

Джерело - Sport Arena.

Арсеналу запропонували підписати півзахисника Інтера Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє ESPN.

Нерадзуррі готові розлучитися з данцем за суму менш як 16,9 мільйона фунтів (~ 18,9 мільйона євро), які в Інтері заплатили за Еріксена в січні.

Арсеналу футболіст може дістатися всього за 12 мільйонів фунтів (~ 13,4 мільйона євро). У нинішньому сезоні Крістіан не відрізнявся результативними діями в семи матчах Інтера у всіх турнірах.

Сам Еріксен готовий розглянути варіанти з переходом в Арсенал, незважаючи на шість з половиною років виступів за принципового суперника канонірів Тоттенгем.

Крістіана також пов'язують з можливим переходом в Реал і ПСЖ. Тоттенхем відмовився від ідеї повернення хавбека.