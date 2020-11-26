Аргентинці прощаються з легендарним футболістом, який помер на 61 році життя, Дієго Марадоною. Люди займали чергу з ночі. Перед президентським палацом раз у раз спалахують заворушення.

У столиці Аргентини Буенос-Айресі з ранку четверга, 26 листопада, почалася церемонія прощання з ексгравцем і тренером збірної країни з футболу Дієго Марадоною. Труну виставили в президентському палаці. Аргентинці займали чергу з вечора і стояли всю ніч.

Вже о шостій ранку черга розтяглася на всю довжину площі перед урядовою будівлею. За порядком стежать кілька десятків поліцейських.

Тіло легендарного спортсмена закрите від огляду, а перед труною, накритою футболкою збірної Аргентини, виставлені загородження.

У приміщення людей впускають невеличкими групами. Охорона не дозволяє затримуватися навіть кілька секунд.

Час від часу біля входу до палацу відбуваються сутички з силовиками. Зокрема, люди незадоволені затримками, які виникають через те, що учасників церемонії прощання на вході обшукують за допомогою металодетектора.

У якийсь момент фанати знесли частину огорожі і спробували обійти чергу. Поліція відтіснила їх від будівлі.

Уряд передбачає, що попрощатися з Дієго можуть близько одного мільйона осіб.

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