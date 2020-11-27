Скрипник назвав ключовий момент у грі з АЕКом

Вилучення півзахисника АЕКа Євгена Шахова додало впевненості гравцям Зорі.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

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"Вилучення - ключовий епізод поєдинку. Хоч грали в більшості, але все одно в суперниках була якісна команда, якій треба було вигравати обов'язково. Хотіли себе порадувати, що і зробили. Суперник почав ризикувати. Вони перебудувалися з п'яти захисників на чотири. У першому таймі ми намагалися грати компактно. Зіграли на нуль. Треба було витерпіти перший натиск. Ми це зробили і у нас з'явилася впевненість", - розповів Скрипник.