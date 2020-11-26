Турецький клуб повернувся до варіанту з українцем

Головний тренер Галатасарая Фатіх Терім бажає підсилити команду забивним нападником і звернувся з цим проханням до керівництва турецького клубу.

Про це повідомляє A Spor.

Колегіальним рішенням було вирішено в першу чергу пропрацювати варіант з підписанням 24-річного форварда Гента і збірної України Романа Яремчука.

Стамбульський клуб вже вийшов на контакт з одним з агентів, який працює на бельгійському ринку, щоб опрацювати можливе підписання українця.

Крім того, найближчим часом представники Галатасарая планують вийти на контакт з самим Яремчуком, щоб уточнити у того бажання продовжити кар'єру в Туреччині.

Нагадаємо, що про інтерес до Яремчука з боку Галатасарая з'являлися ще минулого року, але тоді далі чуток справа не зайшла.

Раніше, Брюгге зацікавлене у трансфері Яремчука.