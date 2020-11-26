Джерело - UA-футбол.
Головний тренер Галатасарая Фатіх Терім бажає підсилити команду забивним нападником і звернувся з цим проханням до керівництва турецького клубу.
Про це повідомляє A Spor.
Колегіальним рішенням було вирішено в першу чергу пропрацювати варіант з підписанням 24-річного форварда Гента і збірної України Романа Яремчука.
Стамбульський клуб вже вийшов на контакт з одним з агентів, який працює на бельгійському ринку, щоб опрацювати можливе підписання українця.
Крім того, найближчим часом представники Галатасарая планують вийти на контакт з самим Яремчуком, щоб уточнити у того бажання продовжити кар'єру в Туреччині.
Нагадаємо, що про інтерес до Яремчука з боку Галатасарая з'являлися ще минулого року, але тоді далі чуток справа не зайшла.
Раніше, Брюгге зацікавлене у трансфері Яремчука.