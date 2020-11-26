Челсі хоче продовжити контракт з Сілвою

Джерело - UA-футбол.
Лондонський Челсі бажає продовжити контракт із захисником Тіаго Сілвою.
Про це повідомляє Sky Sports.
Лондонці задоволені виступами 36-річного бразильця. Наставник синіх Френк Лемпард сподівається, що футболіст буде в складі його команди в наступному сезоні.
Чинний контракт Сілви з Челсі розрахований до кінця поточної кампанії. У клуба є опція продовження контракту з гравцем на 1 рік. Остаточне рішення про її активацію буде прийнято взимку 2021 року.
Раніше, Челсі здолав Ренн у 4 турі Ліги чемпіонів.