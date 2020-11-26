Челсі хоче продовжити контракт з Сілвою

Гравець потрібен Лемпарду

Лондонський Челсі бажає продовжити контракт із захисником Тіаго Сілвою.

Про це повідомляє Sky Sports.

Лондонці задоволені виступами 36-річного бразильця. Наставник синіх Френк Лемпард сподівається, що футболіст буде в складі його команди в наступному сезоні.

Чинний контракт Сілви з Челсі розрахований до кінця поточної кампанії. У клуба є опція продовження контракту з гравцем на 1 рік. Остаточне рішення про її активацію буде прийнято взимку 2021 року.

Раніше, Челсі здолав Ренн у 4 турі Ліги чемпіонів.