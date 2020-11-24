Джерело - Чемпіон.
У четвертому турі Ліги чемпіонів Краснодар приймав Севілью, а Челсі завітав до Ренна.
Севілья зіграла внічию у Росії. Вандерсон відповів на швидкий гол Ракитича. У компенсовані хвилини матчу гості вирвали перемогу.
Гадсон-Одой вивів вперед Челсі у середині першого тайму матчу з Ренном. Гірассі зрівняв рахунок на 85-ій хвилині матчу. Та все ж у компенсовані хвилини гості вирвали перемогу - гол забив Жіру. То ж Челсі та Севілья гарантували собі вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.
Краснодар - Севілья 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Ракитич, 1:1 - 56 Вандерсон, 1:2 - 90+5 Ель-Хаддаді
Ренн - Челсі 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Гадсон-Одой, 1:1 - 85 Гірассі, 1:2 - 90+1 Жіру
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