Фаворити здобули складні перемоги

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі Ліги чемпіонів Краснодар приймав Севілью, а Челсі завітав до Ренна.

Севілья зіграла внічию у Росії. Вандерсон відповів на швидкий гол Ракитича. У компенсовані хвилини матчу гості вирвали перемогу.

Гадсон-Одой вивів вперед Челсі у середині першого тайму матчу з Ренном. Гірассі зрівняв рахунок на 85-ій хвилині матчу. Та все ж у компенсовані хвилини гості вирвали перемогу - гол забив Жіру. То ж Челсі та Севілья гарантували собі вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

4 тур, 24 листопада

Група Е

Краснодар - Севілья 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Ракитич, 1:1 - 56 Вандерсон, 1:2 - 90+5 Ель-Хаддаді

Ренн - Челсі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Гадсон-Одой, 1:1 - 85 Гірассі, 1:2 - 90+1 Жіру

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