Тренер Боруссії оцінив перемогу над Шахтарем

Футболісти Боруссії М провели два хороших матчі проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Марко Розе.

"Шахтар – дуже хороша команда, добре організована, вона могла б боротися за найвищі місця в Бундеслізі.

Думаю, у нас було дві дуже хороших гри проти команди з Донецька. Моя команда дуже добре впоралася. Хлопці добре увійшли у гру, грали на результат і в цілому багато робили правильно.

У нашій групі Ліги чемпіонів ще нічого не вирішено. Однак з 8-ма очками ми зайняли хорошу позицію перед двома останніми іграми з міланським Інтером і Реалом з Мадрида.

Ларс Штіндль зараз в дуже хорошій формі. У нього все добре, і він йде вперед. Це його робота, і зараз він робить її чудово", - відзначив Розе.