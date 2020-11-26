Тренер Боруссії оцінив перемогу над Шахтарем

Джерело - sport.ua.
Футболісти Боруссії М провели два хороших матчі проти Шахтаря.
Про це розповів головний тренер німецького клубу Марко Розе.
"Шахтар – дуже хороша команда, добре організована, вона могла б боротися за найвищі місця в Бундеслізі.
Думаю, у нас було дві дуже хороших гри проти команди з Донецька. Моя команда дуже добре впоралася. Хлопці добре увійшли у гру, грали на результат і в цілому багато робили правильно.
У нашій групі Ліги чемпіонів ще нічого не вирішено. Однак з 8-ма очками ми зайняли хорошу позицію перед двома останніми іграми з міланським Інтером і Реалом з Мадрида.
Ларс Штіндль зараз в дуже хорошій формі. У нього все добре, і він йде вперед. Це його робота, і зараз він робить її чудово", - відзначив Розе.
Нагадаємо, Боруссія знову знищила Шахтар у Лізі чемпіонів.