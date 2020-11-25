Шевченко: Не буду коментувати рішення УЄФА

Головний тренер збірної України вважає, що команда не несе відповідальності за такий результат

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко не бажає коментувати рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА зарахувати збірній України технічну поразку за матч Ліги націй проти Швейцарії, який не був зіграний.

Про це заявив сам фахівець.