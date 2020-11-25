Шевченко: Не буду коментувати рішення УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко не бажає коментувати рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА зарахувати збірній України технічну поразку за матч Ліги націй проти Швейцарії, який не був зіграний.
Про це заявив сам фахівець.
"Не буду коментувати рішення УЄФА. Хочу подякувати тренерському складу, медперсоналу, УАФ, всім футболістам нашої команди і вболівальників за професіоналізм і єдність з командою.
Ми не несемо відповідальності за результат", - зазначив Шевченко.