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Шевченко: Не буду коментувати рішення УЄФА

Вчора 23:31 677 0
Головний тренер збірної України вважає, що команда не несе відповідальності за такий результат
Шевченко: Не буду коментувати рішення УЄФА
#Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко не бажає коментувати рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА зарахувати збірній України технічну поразку за матч Ліги націй проти Швейцарії, який не був зіграний.

Про це заявив сам фахівець.

"Не буду коментувати рішення УЄФА. Хочу подякувати тренерському складу, медперсоналу, УАФ, всім футболістам нашої команди і вболівальників за професіоналізм і єдність з командою.

Ми не несемо відповідальності за результат", - зазначив Шевченко.

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