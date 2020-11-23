Манчестер Сіті хотів підписати Лукаку

Ромелу Лукаку міг змінити клуб

Нападник Інтера Ромелу Лукаку міг покинути команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Telegraph.

Манчестер Сіті минулого літа намагався придбати бельгійця. Представники місцян провели переговори з італійським клубом, під час яких дізналися, що Інтер готовий відпустити Лукаку за 104 млн євро.

Дана сума для Ман Сіті була занадто великою, адже вони були готові витратити максимум 78,5 млн євро.

Лукаку провів за Інтер 60 ігор, в яких забив 43 голи і виконав вісім гольових передач.

Нагадаємо, Інтер переміг Торіно у Серії А.