Інтер і Реал можуть здійснити обмін хавбеками

Еріксен та Іско можуть змінити клуби

Мадридський Реал і міланський Інтер можуть обмінятися півзахисниками.

Про це повідомляє Sky Sports.

До столиці Іспанії відправиться датський хавбек нерадзуррі Крістіан Еріксен, а до Італії поїде Іско.

Гранди європейського футболу вже почали обговорювати потенційний обмін. Реал оцінює іспанського диспетчера команди в 60-70 мільйонів євро, в той час, як цінник на Еріксена варіюється у межах 30 мільйонів. Таким чином, скоріше за все Інтер повинен буде здійснити певну доплату.

Зазначається, що обидва футболісти не задоволені своїм становищем в колективах Зідана і Конте. Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що інтерес до оренди Еріксена проявляють Боруссія, Арсенал, ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

Раніше, Лідери Реала пропустять матч проти Інтера.