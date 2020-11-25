Тевес думає про завершення кар'єри

Футболіст може працювати в структурі Бока Хуніорс

Нападник Бока Хуніорс Карлос Тевес близький до завершення кар'єри.

Про це повідомляє El Destape.

36-річний аргентинець покине команду після завершення розіграшу Кубка Лібертадорес на початку 2021 року.

Відзначається, що після відходу з футболу Тевес піде в політику і буде працювати в команді колишнього президента країни Маурісіо Макрі.

При цьому інші аргентинські джерела відзначають, що робота з Макрі більше буде пов'язана з футболом, ніж з політикою. Колишній глава держави, який займав посаду з 2015 по 2019 рік, може поборотися за посаду президента Бока Хуніорс, і наявність в його штабі Тевеса, піде на користь в цій боротьбі.

Нагадаємо, Тевес вказав термін, який може прожити футболіст без зарплати.