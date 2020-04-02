Легендарний аргентинець вказав термін, який може прожити футболіст без зарплати

Футболіст, якщо йому не платити зарплату протягом тривалого часу, може прожити шість місяців або рік.

Про це заявив нападник Боки Хуніорс Карлос Тевес.

"Футболіст може прожити шість місяців або рік, не отримуючи заробітну плату. Ми знаходимося не в такому жахливому стані, як ті, хто живе з дітьми, і змушений виходити з дому о шостій ранку і повертатися в сьомій вечора, щоб прогодувати сім'ю.

Ми не є прикладом в такому випадку. Ми повинні допомагати людям. Мені легко говорити з дому, знаючи, що у мене є їжа для моїх дітей. Але я турбуюся за тих людей, що не можуть рухатися і вийти з дому", - сказав Тевес.