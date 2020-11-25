Вже зовсім скоро дізнаємося про рішення, яке прийме УЄФА

Джерело - Футбол NEWS.

Сьогодні ж апеляційний комітет УЄФА розглянув справу щодо матчу Швейцарія - Україна в онлайн-режимі, вислухавши аргументи обох сторін і вердикт має бути винесений сьогодні ввечері або ж завтра.

Про це заявив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

"У нас була досить глибока дискусія. Було півтори години дебатів - це досить багато. Всі сторони були обізнані. Була глибока, юридична дискусія. Як пообіцяв сьогоднішній глава апеляційного комітету, рішення ми отримаємо до завтрашнього ранку. Рішення може бути оскаржене в Лозанні", - сказав Запісоцький.

Відзначимо, що без урахування поєдинку в Люцерні Україна випереджає Швейцарію на три бали і в їх дуелі повинна була визначитися команда, яка б отримала пониження в класі.

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про долю поєдинку.