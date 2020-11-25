Ібрагімович став гравцем року у Швеції

Златан Ібрагімович отримав нагороду вперше з 2016 року

Нападник Мілана Златан Ібрагімович раз визнаний найкращим гравцем року у Швеції.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Для 39-річного форварда цей приз став вже 12-м за кар'єру. Вперше Златан отримав нагороду у 2005 році, а починаючи з 2007-го зробив це 10 раз поспіль. В останній раз приз діставався йому у 2016 році, коли він завершив кар'єру в збірній Швеції.

У нинішньому сезоні за Мілан Златан взяв участь в 6 матчах італійської Серії А, забив 10 голів (2 - з пенальті) і віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Ібрагімович може пропустити близько місяця через травму.