Ібрагімович може пропустити близько місяця через травму

Швед пройде медогляд, після якого буде відомий характер травми

Нападник Мілана Златан Ібрагімович отримав травму в матчі 8-го туру італійської Серії А з Наполі (3:1).

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

39-річний футболіст забив по голу в першому і другому таймах, а на 79-й хвилині був змушений покинути поле через пошкодження. Початковий огляд виявив у футболіста проблему з м'язами лівого стегна.

Сьогодні Златан пройде поглиблене медобстеження, за підсумками якого стануть відомі терміни його відновлення. За попередньою інформацією, швед пропустить від трьох до чотирьох тижнів.

Якщо найгірші прогнози збудуться, Ібрагімович не допоможе Мілану в матчах з Фіорентиною, Сампдорією, Пармою, Дженоа і Сассуоло в чемпіонаті Італії та Ліллем, Селтіком і Спартою в Лізі Європи.