ФІФА дискваліфікувала президента Африканської конфедерації футболу

ТОП-чиновник залишиться поза футболом

Президента Африканської конфедерації футболу (CAF) і віцепрезидента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Ахмада Ахмада відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Було встановлено, що чиновник зловживав службовим становищем, а також незаконно привласнював кошти.

"Розслідування поведінки пана Ахмада за період з 2017 по 2019 рік стосувалося різних питань управління CAF, включаючи організацію та фінансування паломництва в Мекку, його участь в угодах CAF з компанією з виробництва спортивного обладнання Tactical Steel та інші види діяльності", – йдеться в заяві ФІФА.

Раніше повідомлялося, що ФІФА хоче спростити технологію VAR.