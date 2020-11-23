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ФІФА дискваліфікувала президента Африканської конфедерації футболу

Сьогодні 15:42 370 0
ТОП-чиновник залишиться поза футболом
ФІФА дискваліфікувала президента Африканської конфедерації футболу

Джерело - football24.ua.

Президента Африканської конфедерації футболу (CAF) і віцепрезидента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Ахмада Ахмада відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Було встановлено, що чиновник зловживав службовим становищем, а також незаконно привласнював кошти.

"Розслідування поведінки пана Ахмада за період з 2017 по 2019 рік стосувалося різних питань управління CAF, включаючи організацію та фінансування паломництва в Мекку, його участь в угодах CAF з компанією з виробництва спортивного обладнання Tactical Steel та інші види діяльності", – йдеться в заяві ФІФА.

Раніше повідомлялося, що ФІФА хоче спростити технологію VAR.

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