Визначились терміни відновлення Ярмоленка

Джерело - sport.ua.
Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко найближчим часом не зможе допомогти своєму клубу.
Про це повдіомляє Football London
Через позитивний тест на COVID-19, який він здав ще в розташуванні збірної України перед матчем Ліги націй проти Німеччини, Ярмоленко з'явиться в складі "молотобійців" не раніше 5 грудня, коли відбудеться матч з Манчестер Юнайтед.
Наразі правий вінгер лондонського клубу не тренується з командою, перебуваючи на самоізоляції.
Нагадаємо, Вест Гем без Ярмоленка переміг Шеффілд у 9 турі АПЛ.