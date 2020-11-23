Визначились терміни відновлення Ярмоленка

Андрій Ярмоленко залишився поза футболом

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко найближчим часом не зможе допомогти своєму клубу.

Про це повдіомляє Football London

Через позитивний тест на COVID-19, який він здав ще в розташуванні збірної України перед матчем Ліги націй проти Німеччини, Ярмоленко з'явиться в складі "молотобійців" не раніше 5 грудня, коли відбудеться матч з Манчестер Юнайтед.

Наразі правий вінгер лондонського клубу не тренується з командою, перебуваючи на самоізоляції.

Нагадаємо, Вест Гем без Ярмоленка переміг Шеффілд у 9 турі АПЛ.