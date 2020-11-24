 Аталанта без Маліновського вирушила на матч проти Ліверпуля | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта без Маліновського вирушила на матч проти Ліверпуля

Сьогодні 20:25 525 0
Український хавбек продовжує лікуватися
Аталанта без Маліновського вирушила на матч проти Ліверпуля
#Аталанта, #Маліновський

Джерело - sport.ua.

Аталанта без Маліновського сьогодні вирушила до Ліверпуля, де завтра проведе матч проти команди Юргена Клоппа в рамках 4-го туру групового етапу.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Маліновський пропустить матч чемпіонату Італії проти Спеції. 

Півзахисник Руслан Маліновський, який повернувся в Аталанту зі збірної України з коронавірусом, продовжує лікуватися і не може допомогти команді.

Поки немає інформації, коли Руслан повернеться до роботи.

Нагадаємо, Маліновський повернувся в Італію у спецмашині.

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