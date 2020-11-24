Аталанта без Маліновського вирушила на матч проти Ліверпуля

Український хавбек продовжує лікуватися

Аталанта без Маліновського сьогодні вирушила до Ліверпуля, де завтра проведе матч проти команди Юргена Клоппа в рамках 4-го туру групового етапу.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Маліновський пропустить матч чемпіонату Італії проти Спеції.

Півзахисник Руслан Маліновський, який повернувся в Аталанту зі збірної України з коронавірусом, продовжує лікуватися і не може допомогти команді.

Поки немає інформації, коли Руслан повернеться до роботи.

Нагадаємо, Маліновський повернувся в Італію у спецмашині.