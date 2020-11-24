Лідери Реала пропустять матч проти Інтера

Джерело - Чемпіон.
Реал оголосив заявку на матч четвертого туру Ліги чемпіонів проти Інтера.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Матч через травми пропустять капітан команди Серхіо Рамос, Карім Бензема, Федеріко Вальверде і Альваро Одріоссола. Також поза заявкою виявився Едер Мілітао, який недавно переніс коронавірус, і Лука Йович, у якого виявили COVID-19.
Актуально: Інтер - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
На гру в Італію відправиться 21 футболіст:
Воротарі: Куртуа, Лунін, Альтубе;
Захисники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Менді, Чуст;
Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Едегор, Іско;
Нападники: Азар, Асенсио, Васкес, Вінісіус, Маріано, Родріго, Уго Дуро.