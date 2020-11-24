Каштру: З початку матчу ризикувати не можна

Для головного тренера Шахтаря Луїша Каштру нічия у матчі Ліги чемпіонів проти Боруссії буде позитивним результатом.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми знаємо, що проводимо нестабільний сезон, що у нас то з'являються, то пропадають гравці. Є футболісти, які повертаються напередодні матчу, є ті, хто досить довго травмований, хто відсутній тривалий час... Ось ця нестабільність зараз проявляється і створює певний дискомфорт. Підписуватися під результатом ще до того, як результат матчу визначиться? Все залежить від того, як йде гра. Якщо вона покаже, що ми явно можемо перемогти, звичайно ж, нічия мене не потішить, якщо буде розвиватися так, що нічия більше справедлива, я це прийму. Я знаю, що група дуже складна і, швидше за все, щоб пройти в 1/8 фіналу, нам потрібно буде обігравати Інтер або Реал. Очки підсумовуються - всі вони важливі. Можливо, в протистоянні з таким суперником, як завтра, нічия непоганий результат, але ми будемо працювати тільки на перемогу - це для нас найважливіше.

Наші крайні захисники Ісмаїлі і Корнієнко травмовані. Рішення, хто зіграє, прийнято. Воно пов'язане з невеликими змінами в нашому складі, в розташуванні гравців. Завтра я озвучу це своїм футболістам і вам.

Тете? Думаю ні. Тете грав там у форс-мажорній ситуації, коли ми намагалися відправити всю свою команду на ворота Олександрії. З 30-ї хвилини ми були вдесятьох, був дуже складний матч. Хотіли перемогти і ризикували в той момент всім, чим можна було ризикувати. Завтра так ризикувати з самого початку не можна. Але якщо це знадобиться протягом поєдинку, можливо, ми це зробимо", - сказав Каштру.