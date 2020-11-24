Кривцов підтвердив поділ у Шахтарі на клани

За часів роботи Мірчі Луческу у Шахтарі існував поділ на бразильський та український клани.

Про це розповів захисник донецького клубу Сергій Кривцов.

Актуально: Кривцов: Отримував пропозицію про зміну громадянства

"Було при Луческу, ніде правди діти, що ми жили окремими кланами. Але зараз такого немає, тому що як мінімум два натуралізованих бразильця у нас - Мораес і Марлос, які прекрасно володіють мовою. Давно грають в Шахтарі Патрік і Тайсон, які теж добре говорять російською. Зараз такого поділу немає, ми нормально один з одним спілкуємося, дружимо", - розповів Кривцов.