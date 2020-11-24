Гвардіола назвав справжню позицію Зінченка

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола виділив старанність та наполегливість українського півзахисника Олександра Зінченка.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

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"Взагалі, Зінченко – 10-й номер, але в Манчестер Сіті грає зліва у захисті. Саме тому він доклав неймовірних зусиль для цього. Він володіє неймовірними рисами. Це розумний та відкритий хлопець. Зінченко – веселий та має неймовірне серце", – розповів Гвардіола.