Зінченко: Люди бажають мені і моїй родині смерті

Українець жорстко відповів критикам

Джерело - Чемпіон.

Після матчу з Німеччиною (3:1) велика кількість фанатів обрушилися з критикою на гравця збірної України Олександра Зінченка, який допустив кілька помилок в грі.

Про це заявив сам гравець.

"Читаючи всю грязь, яка вилилася на мене і мою сім'ю після вчорашньої гри, в черговий раз переконався, який у нас народ і як вони вміють підтримувати. На щастя чи на жаль, попит вже такий, що помилятися на чужій половині поля вже не дозволено. За втрату м'яча на чужій половині поля, я повторюся, люди бажають тобі і твоїй родині смерті. Відчуваючи відповідальність за поразку на себе, звертаюся до адекватних уболівальникам, яких у нас, на жаль, залишилося мало. Нас всіх з вами чекає фінал, будьте з командою", - написав Зінченко.

Варто відзначити, що Зінченко закрив свою сторінку в Instgram, зробивши її доступною тільки для передплатників.