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Тухель: Неймар — ключовий гравець ПСЖ

Сьогодні 11:28 172 0
Томас Тухель прокоментував важливість Неймара
Тухель: Неймар — ключовий гравець ПСЖ
#Неймар, #ПСЖ, #Тухель

Джерело - sport.ua.

Нападник ПСЖ Неймар матч проти  Лейпцига у Лізі чемпіонів розпочне із перших хвилин.

Про це розповів головний тренер французької команди Томас Тухель.

"Неймар — наш ключовий гравець. Фізично він не готовий на 100%, але зіграє з перших хвилин. Він здатний впоратися з тиском як фізично, так і психологічно.

Хочемо перемогти, на нас чекає фінал цього групового етапу. Я безумовно хочу, щоб ми грали сміливіше і намагалися забити, а не боялися проблем і тулилися до своїх воріт.

Ми повинні знайти двох гравців, які здатні допомогти нам в центрі поля, якщо вирішимо грати за схемою 4-4-2, але не виключено, що використаємо модель 4-3-3. Ми грали так в Лейпцигу і в чвертьфіналі минулого розіграшу. У нас два варіанти. Подивимося, хто буде готовий вийти на поле", — зазначив Тухель.

Нагадаємо, Неймар спробував умовити Рамоса перейти до ПСЖ.

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