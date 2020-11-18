Неймар спробував умовити Рамоса перейти до ПСЖ

Бразилець пообіцяв капітану вершкових продовження контракту

Нападник ПСЖ Неймар хоче, щоб до команди приєднався захисник мадридського Реала Серхіо Рамос.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Бразильський форвард вже подзвонив капітану вершкових, щоб обговорити його можливий перехід в стан парижан. Неймар пообіцяв Рамосу, що якщо той приєднається до ПСЖ, то він продовжить свій контракт з клубом. Крім того, нападник повідомив Серхіо, що в цьому випадку в ПСЖ залишиться і зоряний гравець Кіліан Мбаппе.

Відзначимо, що угода Рамоса з Реалом закінчується вже влітку 2021 року, і вже в зимове трансферне вікно він зможе вести переговори про перехід в інший клуб. У зіркових гравців ПСЖ Неймара і Мбаппе контракти також закінчуються влітку 2021 року, і на цей час існує багато чуток про їх подальше майбутнє.

Раніше повідомлялося, що Реал і Серхіо Рамос домовилися про продовження контракту.