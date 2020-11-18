Неймар спробував умовити Рамоса перейти до ПСЖ

Джерело - iSport.ua.
Нападник ПСЖ Неймар хоче, щоб до команди приєднався захисник мадридського Реала Серхіо Рамос.
Про це повідомляє El Chiringuito.
Бразильський форвард вже подзвонив капітану вершкових, щоб обговорити його можливий перехід в стан парижан. Неймар пообіцяв Рамосу, що якщо той приєднається до ПСЖ, то він продовжить свій контракт з клубом. Крім того, нападник повідомив Серхіо, що в цьому випадку в ПСЖ залишиться і зоряний гравець Кіліан Мбаппе.
Відзначимо, що угода Рамоса з Реалом закінчується вже влітку 2021 року, і вже в зимове трансферне вікно він зможе вести переговори про перехід в інший клуб. У зіркових гравців ПСЖ Неймара і Мбаппе контракти також закінчуються влітку 2021 року, і на цей час існує багато чуток про їх подальше майбутнє.
Раніше повідомлялося, що Реал і Серхіо Рамос домовилися про продовження контракту.