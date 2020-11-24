Грізманн відреагував на слова дядька про Мессі

Нападник Барселони Антуан Грізманн спростував слова свого дядька про погану адаптацію у команді через Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам футболіст.

"Слова дядька? Зрозумійте, я припинив відносини з дядьком з того моменту, як одружився. Я надіслав йому запрошення на весілля, проте він не прийшов, і після цього я припинив з ним усі стосунки. Журналісти телефонують йому, тому що ні мій батько, ні моя сестра з пресою не спілкуються.

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Попри всю цю ситуацію, Лео знає, що я захоплююся ним і дуже його поважаю. А мій дядько навіть не уявляє, як насправді влаштований футбол. У мене навіть немає номера телефону дядька. І я хочу, щоб всі знали, що у мене немає ніяких проблем в Барселоні ні з ким, я працюю з усіх сил і дуже стараюся", - відзначив Грізманн.