Дядько Грізманна вказав причину поганої адаптації нападника у Барселоні

Французький нападник Антуан Грізманн не зміг адаптуватися у Барселоні через Ліонеля Мессі.

Про це розповів дядько форварда Барселони Антуана Грізманна.

"Я був переконаний, що в перші місяці Антуан не доб'ється успіху в Барселоні, але я дійсно не чекав, що це затягнеться на рік. Я знаю, що відбувається всередині команди з Мессі, це правда нелегко.

Що відбувається? По суті, Ліонель працює не особливо старанно, але тренування вибудувані так, щоб догодити деяким людям. Очевидно, що в це не працює. Ось і виходить, що деяким людям не доводиться докладати зусиль, щоб грати, а Антуану необхідно орати, щоб у нього було все добре"

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