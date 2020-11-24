Боруссія М – Шахтар: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.
|Ліга чемпіонів. Група B, 4-й тур
|25 листопада 2020 року, 19:55
|Боруссія-Парк, Менхенгладбах
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Боруссія (Менхенгладбах, Німеччина) - Шахтар (Донецьк, Україна)
Донецький Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів зіграє з гладбахською Боруссією. Гра відбудеться на стадіоні Боруссія-Парк, 25 листопада, о 19:55 за київським часом. Головний арбітр матчу – Джюнейт Чакир із Туреччини.
Боруссія
Після перемоги (0:6) в 3 турі ЛЧ над гірниками Боруссія встигла зіграти дві гри в національній першості. Зіграти невдало. Команда Марко Розе спочатку в гостях поступилася Баєру (4:3), а напередодні поєдинку з Шахтарем зіграла внічию з Аугсбургом (1:1).
Гладбахці впевнено очолюють групу B, набравши в 3 турах 6 очок. Тож перемога над гірниками, фактично гарантує жеребцям лігочемпіонівську весну.
Останні матчі
Шахтар
Шахтар, як і Боруссія, після зустрічі 3 туру ЛЧ встиг зіграти два матчі в Українській прем’єр-лізі. Після розгрому від жеребців, підопічні Каштру без проблем перемогли в головному матчі українського футболу Динамо (0:3), а напередодні гри в ЛЧ втратили очки в домашньому матчі з Олександрією (1:1).
Перед звітним поєдинком чемпіон України розташувався на 2 сходинці в турнірній таблиці групи B з 4 очками в доробку. У разі поразки, Шахтар майже втратить шанси на плей-оф чемпіонської Ліги.
Останні матчі
Орієнтовні склади
Боруссія: Зоммер, Лайнер, Гінтер, Ельведі, Вендт, Крамер, Нойгаус, Штіндль, Гоффман, Тюрам, Емболо;
Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріану, Степаненко, Антоніо, Марлос, Тете, Тайсон, Мораес.
Пряма мова
Марко Розе (головний тренер Боруссії):
Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря):
Цікаві факти
Прогноз букмекерів
Боруссія – фаворит протистояння із гірниками. Букмекери компанії BetWinner оцінюють перемогу жеребців коефіцієнтом – 1,52. Перемога Шахтаря – 6,3. Нічия – 4,48.
Прогноз Чемпіона
2:2