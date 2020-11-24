 Боруссія М – Шахтар: анонс і прогноз матчу - Ліга чемпіонів 25.11.2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія М – Шахтар: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 07:07 674 0
Боруссія М – Шахтар: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів. Група B, 4-й тур
25 листопада 2020 року, 19:55
Боруссія-Парк, Менхенгладбах

Боруссія (Менхенгладбах, Німеччина) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Донецький Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів зіграє з гладбахською Боруссією. Гра відбудеться на стадіоні Боруссія-Парк, 25 листопада, о 19:55 за київським часом. Головний арбітр матчу – Джюнейт Чакир із Туреччини.

Боруссія

Після перемоги (0:6) в 3 турі ЛЧ над гірниками Боруссія встигла зіграти дві гри в національній першості. Зіграти невдало. Команда Марко Розе спочатку в гостях поступилася Баєру (4:3), а напередодні поєдинку з Шахтарем зіграла внічию з Аугсбургом (1:1).

Гладбахці впевнено очолюють групу B, набравши в 3 турах 6 очок. Тож перемога над гірниками, фактично гарантує жеребцям лігочемпіонівську весну.

Останні матчі

БЛ. Боруссія – Аугсбург 1:1
БЛ. Баєр – Боруссія 4:3
ЛЧ. Шахтар – Боруссія 0:6
БЛ. Боруссія М – РБ Лейпциг 1:0
ЛЧ. Боруссія М – Реал Мадрид 2:2

Шахтар

Шахтар, як і Боруссія, після зустрічі 3 туру ЛЧ встиг зіграти два матчі в Українській прем’єр-лізі. Після розгрому від жеребців, підопічні Каштру без проблем перемогли в головному матчі українського футболу Динамо (0:3), а напередодні гри в ЛЧ втратили очки в домашньому матчі з Олександрією (1:1).

Перед звітним поєдинком чемпіон України розташувався на 2 сходинці в турнірній таблиці групи B з 4 очками в доробку. У разі поразки, Шахтар майже втратить шанси на плей-оф чемпіонської Ліги.

Останні матчі

УПЛ. Олександрія – Шахтар 1:1
УПЛ. Динамо – Шахтар 0:3
ЛЧ. Шахтар – Боруссія 0:6
УПЛ. Шахтар – Маріуполь 4:1
ЛЧ. Шахтар – Інтер 0:0

Орієнтовні склади

Боруссія: Зоммер, Лайнер, Гінтер, Ельведі, Вендт, Крамер, Нойгаус, Штіндль, Гоффман, Тюрам, Емболо;

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріану, Степаненко, Антоніо, Марлос, Тете, Тайсон, Мораес.

Пряма мова

Марко Розе (головний тренер Боруссії):

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря):

Цікаві факти

У київському матчі цих команд (0:6) Боруссія зджобула свою найбільшу перемогу в єврокубках;
• Програвши 0:6 в 3 турі Боруссії, Шахтар зазнав неайбільшої поразки в своїй історії в єврокубках;
В обох стартових турах Боруссія пропускала на останніх хвилинах, зігравши внічию з однаковим рахунком 2:2 з Інтером і Реалом;
• Шахтар не знає поразок в шести останніх гостьових єврокубкових матчах – 3 перемоги та 3 нічиї;
• У третьому розіграші єврокубків поспіль Шахтар грає з німецькою командою. У минулому сезоні гірники обіграли Вольфсбург 2:1 на виїзді і 3:0 вдома в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА;
• Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка з 2016 по 2019 рік грав у Німеччині за Шальке-04 разом з нападником Боруссії брели емболії;
• Коноплянка забивав за Севілью в домашньому матчі з Боруссією (3:0) на груповому етапі Ліги чемпіонов2015/16.

Прогноз букмекерів

Боруссія – фаворит протистояння із гірниками. Букмекери компанії BetWinner оцінюють перемогу жеребців коефіцієнтом – 1,52. Перемога Шахтаря – 6,3. Нічия – 4,48.

Прогноз Чемпіона

2:2

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