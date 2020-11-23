Захиснику Динамо Віталію Миколенку хотілося зіграти проти Ліонеля Мессі.

Про це заявив сам захисник киян.

"Чесно, я засмучений, що не зіграє Мессі. Я в Барселоні не грав, так що дуже хотілося б зіграти проти такого футболіста.

Я не можу сказати, що втратив форму через коронавірус. Пропустив 18 днів, але все вже добре", - сказав Миколенко.