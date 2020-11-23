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Миколенко: Я засмучений, що Мессі не зіграє з Динамо

Сьогодні 19:26 394 0
Захисник Динамо розповів про очікування від матчу з Барселоною
Миколенко: Я засмучений, що Мессі не зіграє з Динамо
#Миколенко, #Динамо

Джерело - iSport.ua.

Захиснику Динамо Віталію Миколенку хотілося зіграти проти Ліонеля Мессі.

Про це заявив сам захисник киян.

"Чесно, я засмучений, що не зіграє Мессі. Я в Барселоні не грав, так що дуже хотілося б зіграти проти такого футболіста.

Я не можу сказати, що втратив форму через коронавірус. Пропустив 18 днів, але все вже добре", - сказав Миколенко.

У вівторок, 24 листопада, київське Динамо проведе матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони. Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Раніше, Куман пояснив відсутність Мессі на матч з Динамо.

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