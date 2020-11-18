Міжнародна федерація футболу продовжує працювати над поліпшенням технічного забезпечення гри

Робоча група ФІФА провела чергове засідання, щоб узгодити наступні кроки в розвитку технології VAR.

Про це повідомляє пресслужба організації.

В режимі відеоконференції обговорювалася розробка light-концепції VAR, метою якої є створення більш доступних систем VAR, які б могли бути використані на всіх рівнях гри. Робоча група визначила чинники змінних витрат, розповіла про потенційне зниження якості і мінімальні вимоги для такої технологічної установки. Крім того, Азіатська футбольна конфедерація (AFC), Французька футбольна асоціація (FFF) і Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) надали робочій групі свої результати автономних тестів з більш економічною технологією VAR.

Грунтуючись на обговореннях та результатах досліджень і випробувань, тепер в ФІФА та ІФАБ будуть представлені рекомендації щодо подальших кроків по впровадженню light-концепції VAR.

Також обговорювалася розробка напівавтоматичної технології фіксації офсайду, що допоможе зробити процес розгляду інцидентів максимально ефективним. Три постачальники вже займаються розробкою програмного забезпечення, однак тестування нової технології довелося відкласти через пандемію коронавірусу. Втім, напівавтоматичну фіксацію офсайду було домовлено апробувати в наступному році.

Очікується, що нововведення будуть рекомендовані до використання вже в 2022 році. ФІФА планує встигнути до старту чергового розіграшу чемпіонату світу.

Нагадаємо, Луческу на післяматчевій пресконференції сказав, що є противником технології VAR, що їй не місце у футболі.