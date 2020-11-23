Конопля: Швейцарії було вигідно не дозволити Україні зіграти матч

Збірна Швейцарії надіється отримати технічну перемогу над Україною у Лізі націй.

Про це розповів захисник національної команди Юхим Конопля.

"Може бути, це просто упереджене ставлення якесь. Швейцарії це було вигідно - не дозволили нам зіграти проти них. Вони самі переживали і боялися за результат. Вийде виграти або не вийде.

Вони подумали, що вони так зробить легше і краще. Подумали, раз у нас прецедент є в команді, так що нам випишуть технар", - сказав Конопля.