Роналду обдумує повернення у Реал

Джерело - football.ua.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не проти повернутися у Реал.
Про це повідомляє Marca.
У 35-річного форварда виникла така думка під час відвідування матчу Реала проти Барселони. Футболіст спостерігав за грою колишньої команди з трибун Сантьяго Бернабеу.
Також повідомляється, що португалець провів зустріч з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом знаючи, що Ювентус може продати його.
Нещодавно повідомлялося, що Ювентус розглядає варіанти з можливим продажем гравця, зокрема у списку кандидатів називали Манчестер Юнайтед.