Роналду обдумує повернення у Реал

Кріштіану Роналду може змінити клуб

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не проти повернутися у Реал.

Про це повідомляє Marca.

У 35-річного форварда виникла така думка під час відвідування матчу Реала проти Барселони. Футболіст спостерігав за грою колишньої команди з трибун Сантьяго Бернабеу.

Також повідомляється, що португалець провів зустріч з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом знаючи, що Ювентус може продати його.

Нещодавно повідомлялося, що Ювентус розглядає варіанти з можливим продажем гравця, зокрема у списку кандидатів називали Манчестер Юнайтед.