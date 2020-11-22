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Сьогодні, 22 листопада, відбулися матчі 8 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
8 тур, 22 листопада
Верона - Сассуоло 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Бога, 0:2 - 76 Берарді
Інтер - Верона 4:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+2 Дзадза, 0:2 - 62 Ансальді(П), 1:2 - 64 Санчес, 2:2 - 67 Лукаку, 3:2 - 84 Лукаку(П), 4:2 - 90 Мартінес
Рома - Парма 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 28 Майорал, 2:0 - 32 Мхітарян, 3:0 - 40 Мхітарян
Сампдорія - Болонья 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Торсбі, 1:1 - 44 автогол Реджині, 1:2 - 52 Орсоліні
Нагадаємо, Фіорентина сенсаційно програла Беневенто.