 Інтер переміг Торіно та інші матчі 8 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Інтер переміг Торіно, Рома розгромила Парму. Результати 8 туру Серії А
#Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 листопада, відбулися матчі 8 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
8 тур, 22 листопада

Верона - Сассуоло 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Бога, 0:2 - 76 Берарді

Інтер - Верона 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Дзадза, 0:2 - 62 Ансальді(П), 1:2 - 64 Санчес, 2:2 - 67 Лукаку, 3:2 - 84 Лукаку(П), 4:2 - 90 Мартінес

Рома - Парма 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 28 Майорал, 2:0 - 32 Мхітарян, 3:0 - 40 Мхітарян

Сампдорія - Болонья 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Торсбі, 1:1 - 44 автогол Реджині, 1:2 - 52 Орсоліні

Нагадаємо, Фіорентина сенсаційно програла Беневенто.

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