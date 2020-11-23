Максимов назвав причину розгромної перемоги над Колосом

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов відреагував на перемогу над Колосом у 10 турі УПЛ.

Про це розповів сам тренер полтавського клубу.

"Ми забили три голи, що для нас рідкість. Коли забиваєш три, зазвичай суперник зупиняється, а ця команда біжить і біжить. Такий у них тренер, така у них і команда. Ми виграли – і слава Богу. Готуємося до наступної гри.

Шляхом чого контролювали м'яч? Мінус один температура – важко було стояти. Тільки через це. Яким таймом задоволений більше? Першим. Другим таймом я незадоволений. Хоча в першому таймі забили один гол, а в другому – два.

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Посилення нападу? Ми зробили деякі придбання через Wyscout. За нарізками подивилися – один гравець, а коли приїжджає – зовсім інше. На перегляд ніхто не хоче їхати, всі відразу хочуть контракт. Потрібно серйозно працювати, стежити за гравцями і запрошувати відразу до складу.

Стан поля? Я вранці прокинувся і відразу зателефонував і запитав: Чи накрили на ніч газон? Побачив, скільки снігу випало. Переживав. Сьогодні на ранковому тренуванні наші троє темненьких фотографувалися на снігу, у сніжки грали", – розповів Максимов.