 Десна - Львів 0:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Львів 0:1. Огляд матчу

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Єдиний гол у матчі забив Грисьо
Десна - Львів 0:1. Огляд матчу
#Десна, #Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна приймала Львів у рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 22 листопада

Десна - Львів 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 22 Грисьо

Стартові склади команд:

Десна: Паст, Пологенько(Мудрик 68), Огіря, Тотовицький(Арвеладзе 56), Картушов(Шевцов 81), Хльобас(Дегтярьов 67), Гітченко, Мостовий, Гуцуляк, Будківський, Імерков

Запасні: Литовка, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе, Мудрик, Старенький, Дегтярьов, Волков, Шевцов

Львів: Костик, Кравчук, Маруан, Махмутовіч, Якімець, Сабіно, Айнсалу, Казлаускас(Клименчук 79), Грисьо, Нич(Ременяк 90+3), Захарків(Романчук 53)

Запасні: Пеньков, Романчук, Челіч, Клименчук, Ернест, Феліпе, Ременяк, Малашевський, Чір'як.

Жовті картки: Казлауска(12), Захарків(31), Огіря(33), Сабіно(34)

Нагадаємо, Минай переграв Дніпро-1.

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