Джерело - Чемпіон.
Десна приймала Львів у рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 22 листопада
Гол: 0:1 - 22 Грисьо
Стартові склади команд:
Десна: Паст, Пологенько(Мудрик 68), Огіря, Тотовицький(Арвеладзе 56), Картушов(Шевцов 81), Хльобас(Дегтярьов 67), Гітченко, Мостовий, Гуцуляк, Будківський, Імерков
Запасні: Литовка, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе, Мудрик, Старенький, Дегтярьов, Волков, Шевцов
Львів: Костик, Кравчук, Маруан, Махмутовіч, Якімець, Сабіно, Айнсалу, Казлаускас(Клименчук 79), Грисьо, Нич(Ременяк 90+3), Захарків(Романчук 53)
Запасні: Пеньков, Романчук, Челіч, Клименчук, Ернест, Феліпе, Ременяк, Малашевський, Чір'як.
Жовті картки: Казлауска(12), Захарків(31), Огіря(33), Сабіно(34)
Нагадаємо, Минай переграв Дніпро-1.