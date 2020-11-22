 Динамо продовжило контракт з Гармашем | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо продовжило контракт з Гармашем

Сьогодні 13:12 1060 0
Нова угода може бути розрахована на 5 років
Динамо продовжило контракт з Гармашем
#Гармаш, #Динамо

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник Динамо Денис Гармаш продовжив контракт з київським клубом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Нова угода може бути розрахована на 5 років.

Наразі керівництво клубу має заборгованість із зарплати перед Гармашем в розмірі більше, ніж 1 мільйона доларів. Після продовження контракту Денису можуть погасити борг.

30-річний Гармаш - вихованець киян. Першу половину цього року хавбек провів в оренді в турецькому Різеспор, після чого повернувся до Динамо.

Вчора Гармаш забив гол в матчі 10-го туру чемпіонату України проти Інгульця. Команда Мірчі Луческу виграла 2:0 і зберегла лідерство в турнірній таблиці.

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