Динамо продовжило контракт з Гармашем

Нова угода може бути розрахована на 5 років

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник Динамо Денис Гармаш продовжив контракт з київським клубом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Нова угода може бути розрахована на 5 років.

Наразі керівництво клубу має заборгованість із зарплати перед Гармашем в розмірі більше, ніж 1 мільйона доларів. Після продовження контракту Денису можуть погасити борг.

30-річний Гармаш - вихованець киян. Першу половину цього року хавбек провів в оренді в турецькому Різеспор, після чого повернувся до Динамо.

Вчора Гармаш забив гол в матчі 10-го туру чемпіонату України проти Інгульця. Команда Мірчі Луческу виграла 2:0 і зберегла лідерство в турнірній таблиці.