Саленко: Гра Динамо з Інгульцем була ніяка

У матчі з Динамо арбітри не зарахували чистий гол гравця Інгульця Олександра Козака (2:0).

Про це заявив колишній форвард киян Олег Саленко.

"Гра з Інгульцем - ніяка. Добре, що динамівцям чистий гол не зарахували. Дуже неприємно, що Динамо так грає. Не дивлячись на те, що це не основний склад.

Немає ніякої агресії, просто катають м'яч. Перемогли на майстерності. Практично, не було комбінацій, які могли привести до гола. Гармаш забив після відскоку. Тільки Шапаренко виконав зрячий удар.

Це прохідна гра. Є результат і всі забудуть уже завтра про цей матч. Головне - без осічок на дистанції. Такий розрахунок.

Супрягу не використовують, як потрібно. Він хороший, коли біжить. Його не використовують на далеких дистанціях і не звільняють зони. У мій час, я "сідав" нижче і м'яч закидали на Ігоря Бєланова. Там його дистанція. У Супряги така ж ситуація - є хороша швидкість, тільки його не використовують. Він не біжить, як Бєланов, але, все одно, біжить добре", - сказав Саленко.