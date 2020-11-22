Українець пропустить сьогоднішній матч з Шарлеруа

Джерело - Sport Arena.

Нападник бельгійського Гента і збірної України Роман Яремчук заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Nieuwsblad.be.

24-річний форвард здав позитивний тест в розташуванні Гента і не зіграє в сьогоднішньому матчі чемпіонату Бельгії проти Шарлеруа, хоча спочатку був в заявці.

До повернення до Бельгії Яремчук перебував у збірній України, де було зафіксовано кілька випадків зараження, через що матч проти Швейцарії в Лізі націй не відбувся.

У поточному сезоні Роман провів 15 матчів за Гент, відзначившись 8 голами та 3 результативними передачами.