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Яремчук здав позитивний тест на коронавірус

Сьогодні 12:24 375 0
Українець пропустить сьогоднішній матч з Шарлеруа
Яремчук здав позитивний тест на коронавірус
#Гент, #Яремчук

Джерело - Sport Arena.

Нападник бельгійського Гента і збірної України Роман Яремчук заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Nieuwsblad.be.

24-річний форвард здав позитивний тест в розташуванні Гента і не зіграє в сьогоднішньому матчі чемпіонату Бельгії проти Шарлеруа, хоча спочатку був в заявці.

До повернення до Бельгії Яремчук перебував у збірній України, де було зафіксовано кілька випадків зараження, через що матч проти Швейцарії в Лізі націй не відбувся.

У поточному сезоні Роман провів 15 матчів за Гент, відзначившись 8 голами та 3 результативними передачами. 

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