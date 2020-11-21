 Каштру відреагував на нічию з Олександрією | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру відреагував на нічию з Олександрією

Сьогодні 21:55 71 0
Луїш Каштру прокоментував матч проти Олександрії
Каштру відреагував на нічию з Олександрією
#Каштру, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Шахтар у матчі з Олександрією заслуговував на перемогу.

Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.

"Гра запам'яталася кількома гольовими моментами і вилученням. Протягом гри у нас було 6 явних гольових моментів, було достатньо шансів для перемоги, незважаючи на гру в меншості. Ми переживаємо складний період. Дивно, коли ти весь тиждень працюєш з 7 гравцями, а всі інші тільки перед матчів з'являються.

Ми не перемогли, але заслуговували на перемогу. Пауза в чемпіонаті не означає, що гравці відпочивають. Навіть навпаки. Є і фізична, і психологічна втома. Але будемо до кінця боротися за титул.

Цей чемпіонат буде відрізнятися від минулого року. Все дуже щільно в таблиці", - сказав Каштру.

Нагадаємо, Шахтар у меншості зіграв внічию з Олександрією.

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