Каштру відреагував на нічию з Олександрією

Шахтар у матчі з Олександрією заслуговував на перемогу.

Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.

"Гра запам'яталася кількома гольовими моментами і вилученням. Протягом гри у нас було 6 явних гольових моментів, було достатньо шансів для перемоги, незважаючи на гру в меншості. Ми переживаємо складний період. Дивно, коли ти весь тиждень працюєш з 7 гравцями, а всі інші тільки перед матчів з'являються.

Ми не перемогли, але заслуговували на перемогу. Пауза в чемпіонаті не означає, що гравці відпочивають. Навіть навпаки. Є і фізична, і психологічна втома. Але будемо до кінця боротися за титул.

Цей чемпіонат буде відрізнятися від минулого року. Все дуже щільно в таблиці", - сказав Каштру.