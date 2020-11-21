Шахтар у меншості зіграв внічию з Олександрією

Шахтар не зміг переграти Олександрію

Джерело - Чемпіон.

Шахтар в 10 турі УПЛ вдома зіграв внічию з Олександрією.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Першими рахунок у матчі відкрили господарі поля - Додо переправив м’яч у ворота після передачі з флангу. Олександрія відігралася завдяки голу Євгена Банади, який розстріляв Пятова після метушні у штрафній гірників.

Відзначимо, що на 31-й хвилині матчу Шахтар залишився у меншості. Головний арбітр матчу Катерина Монзуль показала червону картку нападнику Жуніору Мораесу.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 21 листопада

Шахтар – Олександрія 1:1

Голи: 1:0 – 47 Додо, 1:1 – 53 Банада

Шахтар: Андрій Пятов, Додо, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо (Дентіньо 43), Жуніор Мораес, Тете, Манор Соломон, Алан Патрік (Фернандо дос Сантос Педро 69), Микола Матвієнко, Маркіньос Сіпріано (Майкон де Андраде 69)

Олександрія: Олег Білик, Олександр Мельник, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець, Максим Третьяков, Валерій Лучкевич, Артем Сітало (Денис Устименко 72), Павло Пашаєв, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Роман Вантух

Попередження: Сіпріано 6, Матвієнко 83 - Третьяков 45, Ковалець 76

Вилучення: Мораес 31

Нагадаємо, Динамо без проблем перемогло Інгулець у 10 турі УПЛ.