 Шахтар – Олександрія 1:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар – Олександрія 1:1. Відео голів

Сьогодні 20:13 923 0
Відео голів матчу Шахтар – Олександрія
Шахтар – Олександрія 1:1. Відео голів
#Шахтар, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар в 10 турі УПЛ вдома зіграв внічию з Олександрією.

47 хвилина. Відео голу Додо

53 хвилина. Відео голу Банади

Чемпіонат України – УПЛ
10 тур, 21 листопада

Шахтар – Олександрія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Додо, 1:1 – 53 Банада

Шахтар: Андрій Пятов, Додо, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо (Дентіньо 43), Жуніор Мораес, Тете, Манор Соломон, Алан Патрік (Фернандо дос Сантос Педро 69), Микола Матвієнко, Маркіньос Сіпріано (Майкон де Андраде 69)

Олександрія: Олег Білик, Олександр Мельник, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець, Максим Третьяков, Валерій Лучкевич, Артем Сітало (Денис Устименко 72), Павло Пашаєв, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Роман Вантух

Попередження: Сіпріано 6, Матвієнко 83 - Третьяков 45, Ковалець 76

Вилучення: Мораес 31

Нагадаємо, Динамо без проблем перемогло Інгулець у 10 турі УПЛ.

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