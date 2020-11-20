Матч 10 туру УПЛ Інгулець – Динамо відбудеться у заплановану дату попри спалах коронавірусу у київському клубі.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Ситуація в команді зараз дійсно важка - багато травмованих і інфікованих коронавірусом гравців. У тренерського штабу залишився обмежений вибір футболістів, але ми прийняли рішення не просити про перенесення матчу, а грати на виїзді з тими, хто здоровий і може вийти на поле.

Актуально: Інгулець - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Упевнений, що президент Інгульця Олександр Поворознюк не відмовив би нам у перенесенні матчу, якби ми попросили про це. В Україні всі вболівають за наші клуби в єврокубках, розуміють, в якій ситуації вони опинилися та наскільки важливо набирати рейтингові очки для нашої спільної скарбнички.

Але, повторюся, ми не розглядали варіант перенесення матчу та слідуємо спортивним принципам. Динамо зіграє проти Інгульця на виїзді, а потім почне підготовку до матчу з Барселоною", - сказав Суркіс.