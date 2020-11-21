Ерлінг має намір завоювати кілька трофеїв з "джмелями"

Нападник Боруссії Ерлінг Голанд має намір завоювати декілька трофеїв зі своєю командою.

Про це заявив його батько Альф-Інге Голанд.

"Коли ти добре граєш, то абсолютно логічно, що великі клуби хочуть тебе придбати, але зараз ми обговорюємо чутки. Ані Ерлінг, ані я не думаємо про інші команди. Ми підписали довгострокову угоду з Боруссією, це приголомшлива команда для сина", - заявив батько нападника.

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"Ми не обговорювали потенційний переїзд. Ерлінг хотів би завоювати кілька трофеїв із "джмелями". Він може досягти багато чого у Німеччині. Переїзд – не пріоритет для нас", - підсумував Голанд старший.

Нагадаємо, Баварія здобула вольову перемогу над дортмундською Боруссією.