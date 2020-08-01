2006 рік - збірна України вперше у своїй історії грає на чемпіонаті світу! Олег Блохін пообіцяв і вивів команду на турнір, де національній збірній одразу вдалося вийти до чвертьфіналу, у якому програли майбутнім чемпіонам світу - італійцям!

Старгород Спорт у проєкті "Найкраща збірна України" згадуємо усіх українських чвертьфіналістів Чемпіонату світу 2006.

Воротарі: Олександр Шовковський, Андрій П'ятов, Богдан Шуст. Польові: Андрій Несмачний, Володимир Єзерський, Андрій Русол, Дмитро Чигринський, Олександр Яценко, Владислав Ващук, В'ячеслав Свидерський, Анатолій Тимощук, Андрій Гусин, Олег Шелаєв, Олег Гусєв, Максим Калініченко, Руслан Ротань, Сергій Назаренко, Сергій Ребров, Андрій Воробей, Олексій Бєлік, Андрій Воронін, Артем Мілевський, Андрій Шевченко та головний тренер тієї команди - Олег Блохін.

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