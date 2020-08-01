 Збірна України - чвертьфіналіст чемпіонату світу. Хто вони і де вони зараз? ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Збірна України - чвертьфіналіст чемпіонату світу. Хто вони і де вони зараз?
Збірна України - чвертьфіналіст чемпіонату світу. Хто вони і де вони зараз? Valeriy Ruchka
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Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
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30.07.2020 21:51 1108
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Збірна України - чвертьфіналіст чемпіонату світу. Хто вони і де вони зараз?

Сьогодні 16:38 Valeriy Ruchka 353 0
Збірна України - чвертьфіналіст чемпіонату світу. Хто вони і де вони зараз?

2006 рік - збірна України вперше у своїй історії грає на чемпіонаті світу! Олег Блохін пообіцяв і вивів команду на турнір, де національній збірній одразу вдалося вийти до чвертьфіналу, у якому програли майбутнім чемпіонам світу - італійцям!

Старгород Спорт у проєкті "Найкраща збірна України" згадуємо усіх українських чвертьфіналістів Чемпіонату світу 2006.

Воротарі: Олександр Шовковський, Андрій П'ятов, Богдан Шуст. Польові: Андрій Несмачний, Володимир Єзерський, Андрій Русол, Дмитро Чигринський, Олександр Яценко, Владислав Ващук, В'ячеслав Свидерський, Анатолій Тимощук, Андрій Гусин, Олег Шелаєв, Олег Гусєв, Максим Калініченко, Руслан Ротань, Сергій Назаренко, Сергій Ребров, Андрій Воробей, Олексій Бєлік, Андрій Воронін, Артем Мілевський, Андрій Шевченко та головний тренер тієї команди - Олег Блохін.

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