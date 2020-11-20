Гвардіола відреагував на трансфер Мессі

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив можливий перехід нападник Барселони Ліонеля Мессі в його команду.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
"Лео - футболіст іншої команди. Якщо хочете знати мою думку, я дуже вдячний Барселоні за те, що вона зробила для мене як гравця в академії і як тренера. Хочу, щоб Мессі завершив свою кар'єру там.
Я не знаю, про що він думає. У нас в думках тільки неймовірні цілі. Більше нічого не можу сказати з цього приводу ", - заявив Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готує трансфер Мессі.