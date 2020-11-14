Манчестер Сіті готує трансфер Мессі

Ліонель Мессі може змінити клуб

Манчестер Сіті не відмовився від намірів оформити перехід лідера іспанської Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Англійський клуб запропонує аргентинцю подвійний трансфер.

Мессі влітку 2021-го може перебратися на Етіхад у статусі вільного агента. Натомість після англійського етапу кар'єри нападник зможе пограти за океаном – у північноамериканській МЛС. У складі Нью-Йорк Сіті, що входить до спільної з Ман Сіті когорти клубів City Group, Лео нібито завершить кар'єру.

Нагадаємо, колишній агент Грізманна звинуватив Мессі у поганій адаптації француза.