Манчестер Сіті готує трансфер Мессі

Джерело - football24.ua.
Манчестер Сіті не відмовився від намірів оформити перехід лідера іспанської Барселони Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Англійський клуб запропонує аргентинцю подвійний трансфер.
Мессі влітку 2021-го може перебратися на Етіхад у статусі вільного агента. Натомість після англійського етапу кар'єри нападник зможе пограти за океаном – у північноамериканській МЛС. У складі Нью-Йорк Сіті, що входить до спільної з Ман Сіті когорти клубів City Group, Лео нібито завершить кар'єру.
Нагадаємо, колишній агент Грізманна звинуватив Мессі у поганій адаптації француза.