Протасов: Ми були готові зібрати нову команду на матч із Швейцарією

Після отримання заборони на матч від влади Люцерну українська сторона була готова зібрати повністю нову команду.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Збірна була готова до матчу, на чому ми наголошували в переговорах і зі швейцарською стороною, і з УЄФА. Команда готова була здати тести на Covid-19 повторно, щоби підтвердити наявність мінімум 13-ти здорових гравців, але нам відмовили, перекресливши всі наші зусилля. Хоча отримані одразу після повернення до України результати тестування в акредитованій УЄФА лабораторії довели нашу правоту.

До речі, гравці збірної Сергій Кривцов і Жуніор Мораес, які мали підозру на повторне захворювання на Covid-19, теж отримали негативний результат тесту й уже тренуються зі своєю командою та готуються до матчу чемпіонату України. Дивною відмова швейцарського лікаря виглядає ще й тому, що незадовго до цього цей же медик дозволив місцевій команді ФК Люцерн узяти участь у матчі проти ФК Цюрих, хоча напередодні поєдинку в обох командах в окремих футболістів виявили позитивний результат тесту на Covid-19.

Ми були готові зібрати нову команду й привезти її до Швейцарії, однак для цього потрібен час, щонайменше 48 годин — це збір гравців, тестування, оформлення віз тим футболістам, які не мають біометричних паспортів, і організація чартеру. Будь-який менеджер, який працював зі збірною, підтвердить, що організувати це за добу, як нам пропонували у Швейцарії, для виїзного матчу — нереально", — розповів Протасов.