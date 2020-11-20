У кількох гравців першої команди Зорі і представників тренерського штабу діагностований COVID-19.

Про це заявив генеральний директор клубу Станіслав Оганов.

"У середу у рамках підготовки до календарної зустрічі з футбольним клубом Олімпік наша команда пройшла планове тестування на коронавірус методом ПЛР. Були протестовані гравці основи, Ю-21 і Ю-19, а також тренерський штаб всіх вищевказаних команд і персонал.

Ми отримали результати і деякі з них виявилися позитивними. По-перше, позитивними виявилися тести у восьми футболістів Ю-19 і одного гравця Ю-21.

Крім того, є позитивні тести у тренерського штабу основного складу і декількох гравців основи.

У терміновому порядку було проведено повторне тестування. За його результатами чотири початкових тести виявилися помилковими, показавши негативний результат. Решта залишилися без зміни.

На сьогодні Зоря готова до проведення матчів чемпіонату України. Ми маємо достатню кількість футболістів для того, щоб скласти заявку на гру.

У понеділок о 9 годині ранку ми здаємо ще одне ПЛР-тестування в лабораторії, яка має сертифікат УЄФА в рамках майбутнього матчу Ліги Європи. За результатами тестування ми будемо приймати рішення щодо тих, хто полетить в Афіни на гру.

Всі ті, хто показав позитивний результат, ізольовані і перебувають під постійним медичним контролем. Всім бажаємо якнайшвидшого одужання, - сказав Оганов.