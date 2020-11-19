Господарі матчу офіційним листом поінформували УПЛ про неможливість взяти участь у поєдинку

Джерело - УПЛ.

У четвер, 19-го листопада, до УПЛ надійшов лист від ФК Олімпік, в якому клуб поінформував Лігу про неможливість взяти участь у матчі 10 туру УПЛ Олімпік - Зоря, який був запланований на 21 листопада в Києві.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Через спалах коронавірусної інфекції у клубі не залишилося жодного здорового воротаря, який зміг би взяти участь у цьому матчі. Матч Олімпік - Зоря не відбудеться. Відповідно не відбудуться й матчі Чемпіонатів U-19 та U-21 за участю Олімпіка.

Рішення щодо дати проведення та часу початку матчів 10-го туру УПЛ, Чемпіонатів U-19 та U-21 Олімпік - Зоря буде прийнято додатково.

Раніше, у Прикарпатті знову стався спалах коронавірусу.